L'ultimo allenamento di Ibra è massacrante (Di martedì 8 febbraio 2022) Che Zlatan Ibrahimovic avesse un fisico bestiale lo sapevamo, ma dopo l'ultimo allenamento non ci sono più dubbi: a 40 anni in pochi possono fare quello che fa lui. Le immagini, postate sul suo profilo Instagram, lo vedono impegnato nella palestra di Milanello, avvinghiato con le gambe a un sacco della boxe mentre fa gli addominali, a torso nudo e con i muscoli scolpiti. Un allenamento massacrante, che oltre a mostrare addominali di ferro deve far riflettere anche perché l'attaccante svedese si tiene aggrappato al sacco con la sola forza delle gambe, che lo stringono come due tenaglie. Ci vuole pazienza «Patience» è la scritta che accompagna il video, quella che Ibra deve certamente avere in questo periodo in cui sta recuperando da un infortunio al tendine d'Achille, un guaio che non ... Leggi su gqitalia (Di martedì 8 febbraio 2022) Che Zlatanhimovic avesse un fisico bestiale lo sapevamo, ma dopo l'non ci sono più dubbi: a 40 anni in pochi possono fare quello che fa lui. Le immagini, postate sul suo profilo Instagram, lo vedono impegnato nella palestra di Milanello, avvinghiato con le gambe a un sacco della boxe mentre fa gli addominali, a torso nudo e con i muscoli scolpiti. Un, che oltre a mostrare addominali di ferro deve far riflettere anche perché l'attaccante svedese si tiene aggrappato al sacco con la sola forza delle gambe, che lo stringono come due tenaglie. Ci vuole pazienza «Patience» è la scritta che accompagna il video, quella chedeve certamente avere in questo periodo in cui sta recuperando da un infortunio al tendine d'Achille, un guaio che non ...

Morg_Slytherin : In questi giorni, lezione di Babbanologia a parte, sono riuscita a rispondere a un paio di role e a postare ad alle… - VoceGiallorossa : ?? LA VOCE DELLA SERA - Le notizie di giornata - mkvland : @emilianofaziosi Nel rugby, mi è capitato di giocare vincendo o perdendo di 30 o più punti ma giocare l’ultimo pall… - Sport24h_it : Ultimo allenamento degli slalomisti Razzoli e Noel sulle piste dello Ski Frais prima di volare in Cina #Pechino2022… - Danielbluesman : Vi prego. Guardate l'allenamento live del #Chelsea.. Lukaku è l'ultimo nella corsetta, non si sforza nemmeno. Non ho parole -