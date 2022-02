Intervento record a Milano salva neonato col ‘cuore matto’

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il cuore di Andrei correva al ritmo di oltre 250 battiti al minuto, quando tre ‘fili elettrici’ che lo percorrevano gli provocavano dei cortocircuiti potenzialmente fatali. Colpa della sindrome di Wolff Parkinson White, una malattia congenita che lo ha costretto in terapia intensiva fin dal primo giorno di vita sotto lo sguardo impotente dei medici: “Inoperabile”, dicevano in Macedonia dove il bimbo è nato. Ora invece Andrei potrà avere un futuro, grazie all’diche lo hato all’Irccs Policlinico San Donato nell’hinterland di. Un’ablazione cardiaca al quale è stato sottoposto a soli 80 giorni di vita. “E’ il secondo bambino più piccolo al mondo mai ablato – annunciano dalla struttura capofila del Gruppo San Donato – e il più piccolo ablato in assoluto a presentare tre vie ...

Advertising

RobertoBurioni : La scienza che ci ha dato i vaccini contro il COVID è la stessa che salva la vita con un intervento chirurgico fant… - fisco24_info : Intervento record a Milano salva Andrei nato col 'cuore matto': (Adnkronos) - L'annuncio dell'Irccs San Donato, il… - StraNotizie : Intervento record a Milano salva Andrei nato col 'cuore matto' - sulsitodisimone : Intervento record a Milano salva Andrei nato col 'cuore matto' -

Ultime Notizie dalla rete : Intervento record

Adnkronos

... se è necessario rafforzare questocredo si debba andare in questa direzione', ha detto ... Oggi si racconta delle acciaierie, che hanno chiuso il 2021 con bilanci dagrazie alle ...Ma quei fatturatii padroni li hanno fatti sulla pelle degli operai! Alla Marcegaglia è ... un Incontro in Prefettura per sollecitare l'delle istituzioni. Limitarsi alle denunce, ...Ora invece Andrei potrà avere un futuro, grazie all’intervento di record che lo ha salvato all’Irccs Policlinico San Donato nell’hinterland di Milano. Un’ablazione cardiaca al quale è stato sottoposto ...Le mosse del Governo La crescita record realizzata nell'ultimo anno, seppur inflazionata per il confronto con il peggior anno pandemico, rischia di essere vanificata proprio dall'impennata dei costi ...