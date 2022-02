Inter | Lautaro squalificato | l’annuncio sulle giornate di squalifica

(Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che amiMartinez e il presunto sputo, annunciano la massimadopo le vicende di-Milan, anche in vista della sfida scudetto in programma dal Napoli, presumibilmente sabato alle 18, poiché…

Per questa partita Inzaghi ha dei dubbi tra Alexis Sanchez eMartinez. itolare certo, ...(3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, ...Ha visto tutto e ha deciso di raccontare la verità. Davide Bernardi, bordocampista Dazn, era a due passi dae Theo al momento del parapiglia nel concitato finale di- Milan. Ecco la sua testimonianza su Twitter: Il giornalista ha poi approfondito il concetto nel corso del programma 'Il lato B ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista: “Lautaro Martinez? Io non ho visto niente in realtà, fa testo ciò che ha visto la Procura ...Roba da social e basta, mentre il finale rissa del derby potrebbe invece portare a qualche squalifica in casa Inter (lo stesso Lautaro, Bastoni e Inzaghi) se gli ispettori presenti a bordo campo ...