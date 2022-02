Incidente in allenamento: muore 16enne della MotoGP Rookies Cup (Di martedì 8 febbraio 2022) Altro lutto nel mondo del motociclismo che riguarda un giovanissimo. Jakub Gurecky, 16 anni, promettente pilota proveniente dalla Repubblica Ceca, è morto in ospedale in seguito alle gravi ferite ... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 febbraio 2022) Altro lutto nel mondo del motociclismo che riguarda un giovanissimo. Jakub Gurecky, 16 anni, promettente pilota proveniente dalla Repubblica Ceca, è morto in ospedale in seguito alle gravi ferite ...

