Il Made in Marche in un clic: ecco business e fiere virtuali. Un'idea che ha suscitato grande interesse (Di martedì 8 febbraio 2022) ANCONA - L'emergenza pandemica rende difficile organizzare incontri e momenti di promozione in presenza? ecco le fiere virtuali. L'idea è nata all'interno del Digital innovation hub (Dih) di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 8 febbraio 2022) ANCONA - L'emergenza pandemica rende difficile organizzare incontri e momenti di promozione in presenza?le. L'è nata all'interno del Digital innovation hub (Dih) di ...

Advertising

vivereancona : Teatro Panettone- Rassegna Made in Marche. Rovine Circolari presenta lo spettacolo '45 GIRI' - YouTvrs : Olive all'ascolana, la #Ricetta made in Marche - - AiseStampa : Land of excellence: la settimana delle Marche a Dubai -