GF Vip 6 | Gianluca e Antonio cercano di chiarirsi

(Di martedì 8 febbraio 2022) La sesta edizione del Grande Fratello Vip continua ad essere caratterizzata da numerosi colpi di scena., lunedì 7 febbraio, non ha risparmiato la nomination ad, quest’ultimo è parso piuttosto amareggiato. Nel corso della giornata odierna, Costantino ha cercato di far valere le sue ragioni, ma Medugno non ha nascosto la sua delusione. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6,deluso dalla nomination dinel corso della 40esima puntata ha ricevuto una nomination da, persona che lui riteneva un amico e confidente. Martedì mattina, i due compagni d’avventura hanno cercato ed ottenuto un confronto.adha cercato di spiegare i motivi che l’anno spinto a prendere tale decisione ...

La scelta però ha ferito il ragazzo che peraltro è finito in nomination proprio cone Kabir. Antonio Medugno squalificato dal GF?/ Rivelazione proibita a Jessica Selassiè...... quando, in realtà, è statoche lo ha riferito a Soleil Sorge durante l'ultima festa del Gf. L'accusa in questione lo ha messo in cattiva luce nei confronti degli altri concorrenti e ...La sesta edizione del Grande Fratello Vip continua ad essere caratterizzata da numerosi colpi di scena. Gianluca, lunedì 7 febbraio, non ha risparmiato la nomination ad Antonio, quest'ultimo è parso p ...La Nomination ha riportato a galla tutte le insicurezze di Antonio: il VIP parla con Gianluca e si confida con Sophie ...