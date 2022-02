Forspoken riceve la classificazione dall’ESRB

(Di martedì 8 febbraio 2022) Linguaggio volgare e violenza sono alla base dellache l’ESRB ha riservato a, il titolo Square Enix in arrivo per PS5 e PC La produzione realizzata da Luminous Productions e pubblicata da Square Enix,, ha da poco ricevuto lada parte dell’Entertainment Software Rating Board (ESRB) e, in modo non certo sorprendente, il titolo viene indicato come M, ovvero rivolto ad un pubblico maturo. Vediamo cosa potrebbe aver portato alla decisione in questione, relativa al titolo annunciato quasi un anno fa.: spunta laESRB Andando nel dettaglio, vengono descritte delle cutscene caratterizzate da atti di violenza, come personaggi che tentano di saltare giù da un palazzo, mostri che uccidono dei civili e individui tenuti ...

