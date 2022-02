Eurovision Song Contest: tanti italiani in lizza per San Marino (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è anche Achille Lauro San Marino si prepara all‘Eurovision di Torino. Oggi, 8 febbraio, a Milano si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei Big di “Una Voce per San Marino”. La finale della selezione nazionale sarà condotta da Senhit, già rappresentante del piccolo stato ad Eurovision 2011 e 2021 e Jonathan Kashanian, presenza fissa su Rai2 a “Detto Fatto”. A contendersi il posto ben 10 artisti, molti volti noti del mondo della musica italiana. Achille Lauro Alessandro Coli & DJ Burak Yeter Blind Cristina Ramos Francesco Monte Ivana Spagna Matteo Faustini Tony Cicco, Deshedus & Alberto Fortis Valerio Scanu Fabry &. Labiuse feat. Miodio Gli artisti dovevano essere 9 ma è stato aggiunto un posto per gli artisti di “casa” Alla lista iniziale di San Marino è stato aggiunto un ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è anche Achille Lauro Sansi prepara all‘di Torino. Oggi, 8 febbraio, a Milano si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei Big di “Una Voce per San”. La finale della selezione nazionale sarà condotta da Senhit, già rappresentante del piccolo stato ad2011 e 2021 e Jonathan Kashanian, presenza fissa su Rai2 a “Detto Fatto”. A contendersi il posto ben 10 artisti, molti volti noti del mondo della musica italiana. Achille Lauro Alessandro Coli & DJ Burak Yeter Blind Cristina Ramos Francesco Monte Ivana Spagna Matteo Faustini Tony Cicco, Deshedus & Alberto Fortis Valerio Scanu Fabry &. Labiuse feat. Miodio Gli artisti dovevano essere 9 ma è stato aggiunto un posto per gli artisti di “casa” Alla lista iniziale di Sanè stato aggiunto un ...

Advertising

ItalyMFA : Complimenti @Mahmood_Music & #Blanco per la vittoria a @sanremorai!«Brividi» è la colonna sonora perfetta per accom… - RaiPlay : È ufficiale: @LauraPausini, @alecattelan e @mikasounds saranno i conduttori di Eurovision Song Contest Italia 2022,… - WARNERMUSICIT : Laura Pausini torna sul palco dell’Ariston incantandoci con la sua prima esibizione dal vivo del nuovo singolo ‘Sca… - 361_magazine : #FrancescoMonte in lizza per l'#Eurovision con #SanMarino: è polemica - neXtquotidiano : Sfiderà Blanco e Mahmood? #AchilleLauro è tra i candidati a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest -