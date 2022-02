Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Martedì 08 Febbraio 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Estrazioni del Lotto di Martedì 08 Febbraio 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 37 (78) 60 (67) 11 (58) 7 (55) 34 (48) Cagliari: 39 (84) 15 (78) 12 (51) 40 (49) 53 (49) Firenze: 67 (109) 15 (84) 40 (55) 83 (55) 20 (54) Genova: 8 (83) 66 (70) 17 (47) 27 (40) 7 (39) Milano: 80 (67) 8 (60) 13 (56) 5 (56) 44 (51) Napoli: 8 (126) 11 (103) 44 (70) 50 (69) 37 (59) Palermo: 67 (96) 6 (83) 9 (74) 5 (72) 45 (53) Roma: 53 (102) 11 (73) 21 (56) 54 (50) 55 (43) Torino: 59 (77) 50 (75) 67 (68) 58 (63) 77 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 8 febbraio 2022) Estrazioni deldi08Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 37 (78) 60 (67) 11 (58) 7 (55) 34 (48) Cagliari: 39 (84) 15 (78) 12 (51) 40 (49) 53 (49) Firenze: 67 (109) 15 (84) 40 (55) 83 (55) 20 (54) Genova: 8 (83) 66 (70) 17 (47) 27 (40) 7 (39) Milano: 80 (67) 8 (60) 13 (56) 5 (56) 44 (51) Napoli: 8 (126) 11 (103) 44 (70) 50 (69) 37 (59) Palermo: 67 (96) 6 (83) 9 (74) 5 (72) 45 (53) Roma: 53 (102) 11 (73) 21 (56) 54 (50) 55 (43) Torino: 59 (77) 50 (75) 67 (68) 58 (63) 77 ...

