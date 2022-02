De Luca | “Mascherine obbligatorie almeno fino a fine mese”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Credo che sarebbe irresponsabile togliere l’obbligo delledurante il periodo di carnevale e San Valentino”. Lo ha chiarito questa mattina il presidente della regione Campania Vincenzo De, Margine della sua presenza al sopralluogo per i lavori all’aeroporto di Salerno. Deha dunque fatto riferimento ad una possibile ordinanza che laddove il governo decida di andare avanti sulla scelta di consentire all’aperto di togliere la mascherina dall’11 febbraio, consenta in Campania di prolungare l’obbligo peraltre due settimane. “Credo sia ragionevole prolungare per un paio di settimane, è del tutto evidente che stiamo uscendo dall’emergenza”. Il presidente della regione Campania è tornato a criticare le ordinanze nazionali sulla scuola, ribadendo che hanno creato ...

Mentre in tutta Italia si parla di abolire l'uso delle mascherine all'aperto dall' 11 febbraio. In Campania il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha rilasciato una dichiarazione contraria: ...Ma non è così. Bisogna essere estremamente prudenti». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che annuncia una diversa posizione rispetto al governo sull'obbligo di mascherine all'aperto: