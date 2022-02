Curling | Mosaner e Constantini Campioni Olimpici | ora i Mondiali in primavera! Si cercherà il colpaccio

(Di martedì 8 febbraio 2022) Amose Stefaniasi sono laureatinel torneo didoppio misto. Gli azzurri si sono imposti sul ghiaccio di Pechino, vincendo le undici partite disputate e demolendo il meglio che questa disciplina propone a livello internazionale. I nostri portacolori hanno scritto una memorabile pagina di storia e sono entrati nella leggenda dello sport tricolore, anche perché ilnon aveva mai regalato medaglie a cinque cerchi. Amose Stefaniaparteciperanno ai2022, che andranno in scena a Ginevra (Svizzera) dal 23 al 30 aprile. Saremo a primavera inoltrata, ma questo sport invernale vivrà uno degli eventi più importanti dell’anno. Alla rassegna iridata parteciperanno ...

...sua prima storica medaglia olimpica nel, una delle poche discipline che non aveva mai visto un azzurro sul podio dei Giochi invernali. Il merito è tutto di Sefania Constantini e Amos, ...SommarioFondo Sci alpino Slittino Snowboard Pattinaggio artistico Biathlon Risultati di oggi liveStefania Constantini e Amoshanno vinto il torneo di doppio misto di...Pellegrino argento nello sci di fondo. Non si ferma l’incetta di medaglie della spedizione italiana alle Olimpiadi Pechino 2022: con l’oro conquistato dal duo misto del curling Constantini-Mosaner, e ...Lieto fine per la favola di Amos Mosaner (Aeronautica Militare ... È la prima medaglia di sempre nella storia del curling azzurro, col duo italiano che conclude nel migliore dei modi un cammino ...