Crisanti | “Green pass non c’entra con calo contagi covid Italia”

Adnkronos : #Crisanti: “#Greenpass non c’entra con calo contagi”. - ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - Adnkronos : #Crisanti: 'Se lo facciamo durare 6 mesi o un mese o per sempre non cambia nulla'. #greenpass - sue_sue212 : RT @UgoFulcheri: #Bassetti e #Crisanti sanno qualcosa che nessuno ha ancora detto a #Locatelli. Peggio per lui: l'ultimo a saltare giù dal… - orizzontescuola : Green Pass, Crisanti: “Non ha bloccato la trasmissione del virus, ma avuto il merito di indurre le persone a vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Green

I contagi covid in Italia oggi calano ma ilpass non c'entra. Il professor Andrea, ospite di Agorà, risponde alle domande sul momento attuale dell'epidemia covid in Italia. 'Ilpass non ha bloccato la trasmissione, lo ...Leggi anche: "pass non c'entra con calo contagi covid Italia" Covid oggi Italia, calcolo morti va cambiato? Cosa dicono Anelli,e Pregliasco "La dinamica dei contagi non è ...Andrea Crisanti è sicuro: «Il Green pass non ha bloccato la trasmissione, lo testimoniano i 240.000 casi di Covid al giorno registrati nelle scorse settimane. Il Green pass ha avuto il grandissimo ...I contagi covid in Italia oggi calano ma il Green pass non c'entra. Il professor Andrea Crisanti, ospite di Agorà, risponde alle domande sul momento attuale dell'epidemia covid in Italia. "Il Green ...