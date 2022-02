Congedo biennale collaboratore scolastico in part time verticale: come si contano i giorni di assenza. Risponde l’Aran (Di martedì 8 febbraio 2022) come debbano essere conteggiati i giorni di assenza per Congedo biennale frazionato di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs n. 151 del 2001 e all'art. 4, comma 2, Legge n. 53 del 2000 in caso di un collaboratore scolastico in part-time verticale che svolga servizio dal lunedì al giovedì? E’ corretto contare tutto il periodo richiesto o i soli giorni di effettivo servizio, ossia il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì? A Rispondere è l'Aran con un parere pubblicato l'8 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022)debbano essere conteggiati idiperfrazionato di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs n. 151 del 2001 e all'art. 4, comma 2, Legge n. 53 del 2000 in caso di uninche svolga servizio dal lunedì al giovedì? E’ corretto contare tutto il periodo richiesto o i solidi effettivo servizio, ossia il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì? Are è l'Aran con un parere pubblicato l'8 febbraio. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Congedo biennale collaboratore scolastico in part time verticale: come si contano i giorni di assenza. Risponde l’A… - benedettomineo : Parere della Funzione Pubblica in materia di fruizione del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disab… - TecnicaScuola : Disabilità, congedo biennale: come considerare il sabato e la domenica -- - TecnicaScuola : Disabilità, congedo biennale: come considerare il sabato e la domenica -- -

Ultime Notizie dalla rete : Congedo biennale Disabilità, congedo biennale: come considerare il sabato e la domenica ... il sabato e la domenica precedenti all'assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario. Il parere risponde in particolare ad un quesito relativo a ...

Due carabinieri vanno in pensione, il saluto e l'abbraccio dell'Arma ... due Luogotenenti di provata esperienza e professionalità, che sono arrivati al congedo per ... Superato il corso biennale e conseguito il grado di Vice Brigadiere, venne destinato al nucleo Radiomobile ...

Permessi dal lavoro e alloggi per i genitori dei bambini ricoverati in ospedale oppure un congedo straordinario biennale retribuito se è lavoratore dipendente (con modalità diverse a seconda dell’impiego del genitore e le necessità di ricovero o meno del bambino, e da chiedere ...

Il congedo di due anni spetta per ciascuna persona con disabilità da assistere Nel caso in specie, al ricorrente, assistito dall’avvocata Valentina Muscaglione del Foro di Palermo, è stato riconosciuto il diritto al congedo biennale per assistere la madre, pur avendo già ...

... il sabato e la domenica precedenti all'assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti perstraordinario. Il parere risponde in particolare ad un quesito relativo a ...... due Luogotenenti di provata esperienza e professionalità, che sono arrivati alper ... Superato il corsoe conseguito il grado di Vice Brigadiere, venne destinato al nucleo Radiomobile ...oppure un congedo straordinario biennale retribuito se è lavoratore dipendente (con modalità diverse a seconda dell’impiego del genitore e le necessità di ricovero o meno del bambino, e da chiedere ...Nel caso in specie, al ricorrente, assistito dall’avvocata Valentina Muscaglione del Foro di Palermo, è stato riconosciuto il diritto al congedo biennale per assistere la madre, pur avendo già ...