Canada | i silenzi dei media sulla protesta dei camionisti

(Di martedì 8 febbraio 2022) Qualcuno si è accorto che in, da dieci giorni, è in corso una massicciadeicontro l’obbligo vaccinale? Perché, a giudicare dalle notizie passate da tutti i telegiornali nazionali, innon sta succedendo nulla. Mentre migliaia di camion, decine di migliaia di persone e altri movimenti di solidarietà anche all’estero (prossimamente anche in Italia) stanno occupando le vie centrali della capitale Ottawa e di altre città, fra cui Vancouver, Regina, Calgary, Edmonton e fino alla settimana scorsa anche Quebec City. Qualche giornalista si sveglia e parla subito di ultra-destra, poi la notizia torna nel congelatore. Lacanadese, oltre ad essere un evento importante in sé, pronto ad essere imitato nella anglo-sfera e altrove, è un esempio da manuale su come i ...

Di fronte a uno scenario così teso, l'atteggiamento dei media è stato: tacere finché si è potuto, demonizzare quando non si è più riusciti a tacere. La demonizzazione ha seguito un canovaccio ormai ...
Qualcuno si è accorto che in Canada, da dieci giorni, è in corso una massiccia protesta dei camionisti contro l'obbligo vaccinale? Perché, a giudicare dalle notizie passate da tutti i telegiornali ...