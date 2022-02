Borsa: Milano chiude in lieve rialzo, Ftse Mib +0,3% (Di martedì 8 febbraio 2022) Seduta di leggera crescita per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,31% a 26.411 punti. . 8 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Seduta di leggera crescita per Piazza Affari: l'indiceMib ha concluso in aumento dello 0,31% a 26.411 punti. . 8 febbraio 2022

Advertising

MKT_INS : Chiusura #Borsa: il #FtseMib termina gli scambi in rialzo dello 0,3%, leggermente positivo come il #Dax +0,2% e il… - ElisabettaZano7 : @conlenudemani Ricordo ancora la foto che mise con lei alla borsa di Milano in cui vomitava frustrazione a go gò co… -