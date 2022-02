Bollette: Salvini, grazie a Lega sostanzioso intervento governo (Di martedì 8 febbraio 2022) "grazie alle nostre insistenze penso di essere riuscito che entro pochi giorni, sarà il Consiglio della prossima settimana o in questa, ci sarà un sostanzioso e importante intervento del governo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) "alle nostre insistenze penso di essere riuscito che entro pochi giorni, sarà il Consiglio della prossima settimana o in questa, ci sarà une importantedeldi ...

Bollette: Salvini, grazie a Lega sostanzioso intervento governo Sull'entità dell'intervento Salvini ha detto: "Non do cifre ma ho letto sui giornali che si parla di 4 - 5 - 6 - 7 miliardi" aggiungendo che "il mezzo mi interessa poco, che sia lo scostamento o il ...

I PARTITI CHIEDONO DI SFORARE I CONTI, L'ESATTO CONTRARIO DI CIÒ CHE SERVE OGGI ALL'ITALIA Il governo è assediato dal caro bollette. I partiti lo stringono all'angolo senza, peraltro, avere e proporre una soluzione. La Lega di Matteo Salvini monta la protesta, chiedendo uno scostamento di ...

