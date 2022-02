Amici 21 | lite tra Alex e Calma | continuano i contrasti tra i due cantanti

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 febbraio 2022)A PIZZICARSI IN CASETTA: DOPO L’ULTIMA CLASSIFICA DEL TELEVOTO,HA UN CROLLO ERINCARA LA DOSE Nella scorsa puntata di21 andata in onda domenica 6 Febbraio, è stata mostrata la classifica del televoto:è primo, mentreè posizionato all’ultimo posto. Ma non soltanto in quella del televoto, bensì anche nella gara cover giudicata da Carlo Verdone, nella classifica fatta dagli allievi di canto della scuola ed infine è arrivato penultimo nella gara di cover giudicata dal celebre cantante Ron. LEGGI ANCHE21, il pubblico decide il destino dei: ecco la classifica Durante il daytime di21 andato in onda l’8 Febbraio su Canale 5, il nuovo ...