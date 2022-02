Vostro onore: il legal-drama Rai con Stefano Accorsi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dall’8 Febbraio andrà in onda una nuova ed entusiasmante serie tv targata Rai, che vede protagonista Stefano Accorsi. La serie di stampo legal-drama è diretta da Alessandro Casale e prodotta da Rai Fiction e Indiana Production, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Donatella Diamanti, Paolo Piccirillo, Laura Grimaldi, Mario Cristino e Gianluca Gloria. Nel cast, oltre a Stefano Accorsi, vi sono Matteo Oscar Giuggioli, Francesca Cavallin, Riccardo Vicari e Remo Girone. Vostro onore è il remake italiano di “Your Onor”, un’acclamata serie con l’attore americano Bryan Cranston ( che molti ricorderanno per il ruolo di Walter White in Breaking Bad. Vostro onore: SINOSSI UFFICIALE La fiction racconta la ... Leggi su zon (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dall’8 Febbraio andrà in onda una nuova ed entusiasmante serie tv targata Rai, che vede protagonista. La serie di stampoè diretta da Alessandro Casale e prodotta da Rai Fiction e Indiana Production, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Donatella Diamanti, Paolo Piccirillo, Laura Grimaldi, Mario Cristino e Gianluca Gloria. Nel cast, oltre a, vi sono Matteo Oscar Giuggioli, Francesca Cavallin, Riccardo Vicari e Remo Girone.è il remake italiano di “Your Onor”, un’acclamata serie con l’attore americano Bryan Cranston ( che molti ricorderanno per il ruolo di Walter White in Breaking Bad.: SINOSSI UFFICIALE La fiction racconta la ...

