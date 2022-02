“Vi sparo in faccia”, ambulanze danneggiate e autisti picchiati a Napoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Esplicite minacce di morte, un’ambulanza danneggiata e dipendenti picchiati e inseguiti: è quanto ha denunciato alla Polizia di Stato il responsabile centralinista di “Europa Service”, associazione di volontariato di pubblica assistenza che con le proprie ambulanze offre servizi ai pazienti all’esterno dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Gli episodi si sarebbero verificati lo scorso 2 febbraio, per mano di persone, secondo l’uomo, riconducibili a una ditta rivale. Secondo quanto raccontato dal 36enne, che agli investigatori ha fatto nomi e cognomi degli aggressori, il primo episodio si sarebbe verificato alle 9,40 ai danni di un volontario che prestava servizio all’esterno del nosocomio, preso a calci e pugni al punto da costringerlo a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Esplicite minacce di morte, un’ambulanza danneggiata e dipendentie inseguiti: è quanto ha denunciato alla Polizia di Stato il responsabile centralinista di “Europa Service”, associazione di volontariato di pubblica assistenza che con le proprieoffre servizi ai pazienti all’esterno dell’ospedale Cardarelli di. Gli episodi si sarebbero verificati lo scorso 2 febbraio, per mano di persone, secondo l’uomo, riconducibili a una ditta rivale. Secondo quanto raccontato dal 36enne, che agli investigatori ha fatto nomi e cognomi degli aggressori, il primo episodio si sarebbe verificato alle 9,40 ai danni di un volontario che prestava servizio all’esterno del nosocomio, preso a calci e pugni al punto da costringerlo a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto ...

