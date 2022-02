Vento a Milano, si stacca una parte del tetto della stazione Centrale: le immagini dei danni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato a causa delle fortissime raffiche di Vento di questa mattina. I tecnici stanno verificando l’entità del danno e sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza. Il Vento ha sradicato anche le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un pezzocopertura deldisi èto a causa delle fortissime raffiche didi questa mattina. I tecnici stanno verificando l’entità del danno e sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dallai passeggeri in sicurezza. Ilha sradicato anche le bandiere dell’Italia,Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vento a Milano, si stacca un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale. Cadute anche le bandi… - emergenzavvf : 400 interventi svolti #oggi per forti raffiche di vento che stanno colpendo l’#Italia, gran lavoro dei… - MediasetTgcom24 : Forte vento a Milano, 'strage' di alberi in piazzale Susa, via Solari e piazza Prealpi #milano #vento… - MathisonClaire2 : RT @StuThaG: Istituto Torricelli di Milano oggi. #vento #Milano - questoequello : Oggi a #Milano stavo portando fuori il mio cane, c'era un vento così forte, ma così forte che mi sembrava di cammi… -