Traffico Roma del 07-02-2022 ore 08:00 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all'ascolto parliamo della trasporto pubblico in apertura interrotto il servizio della linea metro B1 sull'intera tratta Jonio Laurentina In entrambe le direzioni per un guasto tecnico è in corso l'attivazione del servizio bus sostitutivo in aumento del Traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra Roma sud e Ardeatina in direzione Pontina e Fiumicino e poi sul tratto Urbano della A24 primi rallentamenti sono segnalati tra il raccordo è lo svincolo per la tangenziale est rallentato il Traffico anche sulla Flaminia tra il raccordo è via di due rallentamenti a tratti anche tra Casal Bernocchi Vitinia sulla via del mare sul Ostiense trafficata la Pontina tra Castel Romano e del raccordo anulare con qualche rallentamento Cambiamo argomento una manifestazione ...

