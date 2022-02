Stefania Campo, a febbraio zonizzazione Parco degli Iblei (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ragusa – La deputata regionale 5 stelle Stefania Campo, nel corso della settimana appena conclusasi, ha dato la notizia che “la Regione, entro febbraio, concluderà il proprio compito sulla zonizzazione del Parco Nazionale degli Iblei”. Infatti in commissione Ambiente dell’Ars si è tenuta l’audizione dell’assessore al Territorio, Salvatore Cordaro, alla presenza anche dei sindaci interessati, sul lavoro di definitiva zonizzazione del Parco nazionale degli Iblei da parte delle tre ex province di Ragusa, Siracusa e Catania. Lavoro che, come sapevamo già, è stato concluso e consegnato alla fine dello scorso anno all’assessorato regionale retto da Cordaro, appunto”. Pertanto Stefania ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ragusa – La deputata regionale 5 stelle, nel corso della settimana appena conclusasi, ha dato la notizia che “la Regione, entro, concluderà il proprio compito sulladelNazionale”. Infatti in commissione Ambiente dell’Ars si è tenuta l’audizione dell’assessore al Territorio, Salvatore Cordaro, alla presenza anche dei sindaci interessati, sul lavoro di definitivadelnazionaleda parte delle tre ex province di Ragusa, Siracusa e Catania. Lavoro che, come sapevamo già, è stato concluso e consegnato alla fine dello scorso anno all’assessorato regionale retto da Cordaro, appunto”. Pertanto...

quotidianodirg : #Politica #parcoiblei Stefania Campo, a febbraio zonizzazione Parco degli Iblei - agosto_stefania : Boston, Giorgetti, Moderna: 'Il business in casa'. Lorenzin, il Renzi, la lista è lunga. L’Italia può diventare un… - Stefania_jcsd : @PeppinInter Siamo rientrati in campo pensando di essere all’oratorio…fanculizzare una partita in 3 minuti…anche no! - Stefania_1972 : RT @dariopelle3: #Vlahovic?????: 'La casa di #CristianoRonaldo? No non abiterò lí. Queste cose fuori dal campo non mi interessano, devo esse… - lucamlsp : RT @DarioPuppo: Sono CINQUEEE! Senza neppure giocare la miglior partita l’Italia batte 7-3 l’Australia e resta imbattuta. Le semifinali son… -