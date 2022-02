“Sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez”: le accuse all’attaccante su Inter-Milan [VIDEO] (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono emersi nuovi dettagli che riguardano il derby Inter-Milan della 24esima giornata del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 1-2 con la doppietta di Giroud che ha ribaltato il gol di Ivan Perisic. Al termine della partita si è registrato un episodio di nervosismo: i protagonisti sono stati Theo Hernandez e Lautaro Martinez. Secondo quanto ricostruito, al momento dell’uscita per l’espulsione il francese avrebbe fatto il cenno dell’orecchio verso la tribuna. Il gesto non è sfuggito all’argentino che ha raggiunto il Milanista. Sui social sono state lanciate accuse nei confronti del Toro, su un possibile Sputo nei confronti di Theo Hernandez. Sul web sta circolando un ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono emersi nuovi dettagli che riguardano il derbydella 24esima giornata del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 1-2 con la doppietta di Giroud che ha ribaltato il gol di Ivan Perisic. Al termine della partita si è registrato un episodio di nervosismo: i protagonisti sono stati. Secondo quanto ricostruito, al momento dell’uscita per l’espulsione il francese avrebbe fatto il cenno dell’orecchio verso la tribuna. Il gesto non è sfuggito all’argentino che ha raggiunto ilista. Sui social sono state lanciatenei confronti del Toro, su un possibilenei confronti di. Sul web sta circolando un ...

