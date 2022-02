Serie B, in vetta rallentano tutte. La Cremonese batte il Monza (Di lunedì 7 febbraio 2022) In Serie B il gruppo di testa rallenta. Durante la 21giornata del campionato cadetto, la capolista Lecce e le inseguitrici Pisa e Brescia sono tutte incappate in un pareggio. I salentini si sono ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) InB il gruppo di testa rallenta. Durante la 21giornata del campionato cadetto, la capolista Lecce e le inseguitrici Pisa e Brescia sonoincappate in un pareggio. I salentini si sono ...

Advertising

UBrignone : RT @sportmediaset: Basket, Serie A: la #Virtus Bologna non sbaglia e aggancia Milano in vetta. #SportMediaset - News24Italy : #Serie D, girone C: la Luparense vetta sempre più lontana, solo pareggio con la Dolomiti Bellunesi - serieAnews_com : ?? Sconcerti analizza la gara della #Juventus: 'Con #Vlahovic è più vicina ad #Allegri ma resta lontana dalla vetta… - infoitsport : Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus balza al quarto posto e a -8 dalla vetta - Sportflash24 : ?#SerieA 24^ giornata (5-6 feb.‘22): in vetta vincono il #Napoli con qualità, il #Milan con grinta e la #Juve con i… -