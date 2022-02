(Di lunedì 7 febbraio 2022) La sessione di mercato invernale ha visto i bianconeri trionfare grazie all’acquisto di uno dei migliori giocatori dellaA: Dusan. Il serbo non si è fatto attendere troppo, regalando un gol-record. Dopo la sosta ha ripreso la .A, laL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Calciomercatosempre nel mirinoMilan le probabili formazioni Calciomercato Juve fra trattative e rinnoviBellerin – Rugani: scambio vicino Locatelli-, brusca frenata per il centrocampista. La situazione Sconcerti su Dybala: “Lacederà l’argentino. Morata invece…”

Ho sempre detto che Inter esono le squadre più forti del campionato e continuo a pensarlo'. Queste le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli , intervenuto a 'Radio Anch'Io' su Rai ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le vittorie di Napoli e, dopo quella del Milan nello scontro diretto, mettono pressione alla squadra di Simone Inzaghi L'Inter cade nel derby contro il Milan e ora si riapre la corsa per lo scudetto. Da un possibile ...Il serbo non si è fatto attendere troppo, regalando un gol-record. Dopo la sosta ha ripreso la Serie A, la Juventus riparte subito a ritmo di Vlahovic e Zakaria. Serie A, la Juventus riparte subito a ...Ex attaccante, tra le altre, della Juventus, Sebastian Giovinco, attualmente svincolato, sarebbe pronto a tornare a giocare in Serie A: come riportato da "Sky Sport", infatti, l'ex bianconero sarebbe ...