Sci alpino, niente da fare per Mattia Casse: non sarà in gara nel superG olimpico (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una brutta notizia scuote il movimento azzurro dello sci alpino, che fino all’ultimo aveva sperato in un clamoroso rientro in startlist di Mattia Casse nel superG olimpico. Purtroppo nessuna Nazione ha rinunciato ad uno dei posti in squadra, motivo per cui la partenza del piemontese alle 4.00 di domani non è contemplabile. La positività al Covid dello sloveno Martin Cater aveva aperto uno spiraglio sulla partecipazione di Casse, convocato a Pechino in fretta e furia pur senza la certezza di poter gareggiare. Solo pochi giorni fa il trentunenne di Moncalieri, escluso d’eccellenza in questi Giochi a causa delle poche caselle azzurre disponibili, era entrato in polemica con i tecnici definendo la decisione di lasciarlo a casa non meritocratica. Perentorio il suo sfogo social dopo ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una brutta notizia scuote il movimento azzurro dello sci, che fino all’ultimo aveva sperato in un clamoroso rientro in startlist dinel. Purtroppo nessuna Nazione ha rinunciato ad uno dei posti in squadra, motivo per cui la partenza del piemontese alle 4.00 di domani non è contemplabile. La positività al Covid dello sloveno Martin Cater aveva aperto uno spiraglio sulla partecipazione di, convocato a Pechino in fretta e furia pur senza la certezza di poter gareggiare. Solo pochi giorni fa il trentunenne di Moncalieri, escluso d’eccellenza in questi Giochi a causa delle poche caselle azzurre disponibili, era entrato in polemica con i tecnici definendo la decisione di lasciarlo a casa non meritocratica. Perentorio il suo sfogo social dopo ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - sportface2016 : Le dichiarazioni di Federica #Brignone, argento in gigante - #OlympicGames #Beijing2022WinterOlympics - BrianAria8 : @milanocortina26 @FedeBrignone Congratulazioni a Federica e all'Italia per il successo Silver Level in un evento di… - Tag43_ita : La sciatrice conquista il primo podio azzurro di sci alpino nella spedizione. Meglio di lei solo la svedese Sara He… -