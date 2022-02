Scattano i lavori | per due mesi bollino rosso sulla Flaminia A rischio ingorghi anche la Variante alla Ss16

Advertising

baritoday : Vasca idromassaggio vista mare e campo da bocce, ma i lavori sono abusivi: scattano i sigilli a Monopoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Scattano lavori

Corriere Adriatico

ANCONA - Armatevi di santa pazienza e, soprattutto, studiate bene i percorsi alternativi.oggi, infatti, isulla Flaminia , al confine tra Ancona e Falconara: si prevedono due mesi da incubo per la viabilità, con inevitabili ripercussioni su una Variante alla Statale 16 già ...i soccorsi, arrivano i vicini, poi tutto il villaggio, tanti i volontari che si danno da ... Venerdì la voragine arriva all'altezza di Rayan, e iniziano iper la costruzione del tunnel, ...I lavori di asfaltatura della Flaminia - un milione e 340mila euro per piallare 2,7 chilometri - s’intrecciano con quelli per il raddoppio della Ss16 e con il cantiere del nuovo Salesi nella ...“Da qualche giorno – svela – sono partiti i lavori per realizzare i due nuovi sistemi radar che saranno integrati nella Rete radar costiera della Marina militare. I lavori costeranno oltre 2 ...