Rho | grosso albero cade in piazza | uomo schiacciato | grave a Niguarda | ferita anche una donna

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 7 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unè rimasto ferito in manieraquesta mattina a Rho per la caduta di una causa del forte vento,in maniera più lieveuna. L’incidente è avvenuto verso le 11,30 inLibertà a Rho. Già 15 minuti prima unera caduto in via Settembrini in tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.