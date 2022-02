Rakuten TV | la programmazione streaming di Febbraio 2022

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Anche auna grande serie di nuovi titoli in arrivo sulla piattaformaTV, tra attesi nuovi film, campioni d'incassi, e serie tv: scopriamoli insieme! Anche auna grande serie di nuovi titoli inin arrivo sulla piattaformaTV, tra attesi nuovi film, campioni d'incassi, e serie tv: scopriamoli insieme! Nella sezione Cinema della piattaforma, ecco arrivare Il buco del regista Michelangelo Frammartino, l'apprezzata commedia romantica diretta da Sian Heder Coda - I segni sul cuore, il film italiano di Gabriele Mainetti Freaks Out e Una notte da Dottore con Diego Abatantuono e Frank Matano. Ma anche, per una serata horror, il nuovo capitolo della saga horror Paranormal Activity: Next of Kin, l'acclamato Halloween Kills ...