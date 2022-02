“Problema sempre più serio”: Milan, dopo il derby arrivano pessime notizie (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Problema per l’attaccante del Milan sembra essere sempre più serio: Pioli dovrà fare ancora a meno di lui dopo la vittoria del derby contro l’Inter, il Milan pensa già ai prossimi turni di campionato e non solo. A seguire incontrerà la Lazio di Sarri, in Coppa Italia, e poi la Sampdoria di Giampaolo, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilper l’attaccante delsembra esserepiù: Pioli dovrà fare ancora a meno di luila vittoria delcontro l’Inter, ilpensa già ai prossimi turni di campionato e non solo. A seguire incontrerà la Lazio di Sarri, in Coppa Italia, e poi la Sampdoria di Giampaolo, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

fanpage : #PapaFrancesco a #CTCF: “Una cosa è vera: ogni paese deve dire quanti migranti può accogliere, è un problema di pol… - angelomangiante : 36 anni a giugno. Vicino al ritiro per un problema cronico al piede che lo costringe a convivere con il dolore. Ave… - florianademiche : @Apndp Se #Calenda continua a dire cose che non hanno nulla a che fare con la politica ma solo con il suo risentime… - Bamboolo : @turbivan Se riesci a parlarne (scriverlo) qua, dove sta il problema nel parlarne con qualche amico, gli amici (que… - Grillofobo1 : @ElGusty99523701 Come sempre il problema non è chi spara cazzate, ma le decine di imbecilli che credono a tutto. È… -