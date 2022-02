Oggi il presidente francese Macron vola a Mosca per incontrare Putin: è lui la scelta giusta? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il viaggio che il presidente francese Emmanuel Macron farà Oggi, sarà molto importante, prima volerà a Mosca per incontrare Vladimir Putin e poi a Kiev. A preoccupare è il possibile fallimento della missione, ovvero tentare di cercare una soluzione diplomatica tra Russia e Ucraina. Macron è la scelta giusta come mediatore con Putin? Il primo rischio che Macron nonostante abbia una certa rispettabilità a livello europeo, possa risultare non adatto, i modi di fare dei francesi potrebbero all’apparenza risultare arroganti e ciò potrebbe non funzionare in una mediazione così complessa. C’è da dire che anche Biden ha tentato con scarsissimi risultati, risultando persino molto più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il viaggio che ilEmmanuelfarà, sarà molto importante, prima volerà aperVladimire poi a Kiev. A preoccupare è il possibile fallimento della missione, ovvero tentare di cercare una soluzione diplomatica tra Russia e Ucraina.è lacome mediatore con? Il primo rischio chenonostante abbia una certa rispettabilità a livello europeo, possa risultare non adatto, i modi di fare dei francesi potrebbero all’apparenza risultare arroganti e ciò potrebbe non funzionare in una mediazione così complessa. C’è da dire che anche Biden ha tentato con scarsissimi risultati, risultando persino molto più ...

