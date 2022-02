“Non puoi salire sul palco”. Domenica In, imbarazzo per Iva Zanicchi e Mara Venier (Di lunedì 7 febbraio 2022) Panico e imbarazzo in diretta a Domenica In. Tra i tanti ospiti del Festival di Sanremo, la famosa e tanto citata zia Mara Venier, ha invitato sul palco la grande Iva Zanicchi. La cantante ha naturalmente voluto citare e ringraziare gli autori della sua canzone. Uno dei quali, Italo Ianne, si è alzato tra il pubblico ed è salito sul palco. Ed è qui che capita un po’ di tutto: naturalmente la conduttrice ha dovuto bloccarlo a malincuore. Il terrore è scattato perché per rispettare i protocolli Rai, non sono autorizzate a salire sul palco le persone che non si sono sottoposte al tampone. “Lei non può salire, è per il Covid”. L’autore ruba la scena con il brano “Ninetta monta in gondola”. Italo prende la scena e Iva ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Panico ein diretta aIn. Tra i tanti ospiti del Festival di Sanremo, la famosa e tanto citata zia, ha invitato sulla grande Iva. La cantante ha naturalmente voluto citare e ringraziare gli autori della sua canzone. Uno dei quali, Italo Ianne, si è alzato tra il pubblico ed è salito sul. Ed è qui che capita un po’ di tutto: naturalmente la conduttrice ha dovuto bloccarlo a malincuore. Il terrore è scattato perché per rispettare i protocolli Rai, non sono autorizzate asulle persone che non si sono sottoposte al tampone. “Lei non può, è per il Covid”. L’autore ruba la scena con il brano “Ninetta monta in gondola”. Italo prende la scena e Iva ...

