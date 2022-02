Movida, vigili in azione tra bar e locali: l’esito dei controlli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quattordici tra locali e attività imprenditoriali controllate come bar, locali e pizzerie con un verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico. E inoltre 95 controlli sul fronte delle verifiche al codice della strada con 82 verbali effettuati oltre alla rimozione di 17 veicoli con carri gru. Sono i dati dei controlli sulla Movida effettuati dalla Polizia Municipale di Napoli sul lungomare, nelle aree di Chiaia e nel centro storico. Gli agenti hanno effettuato, inoltre, 133 controlli per la normativa anti-Covid su titolari e clienti delle attività imprenditoriali, elevando due verbali per il mancato controllo e il possesso del green pass. Particolare attenzione è stata posta al contrasto dell’abusivismo nel trasporto pubblico, in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quattordici trae attività imprenditoriali controllate come bar,e pizzerie con un verbale per occupabusiva di suolo pubblico. E inoltre 95sul fronte delle verifiche al codice della strada con 82 verbali effettuati oltre alla rimozione di 17 veicoli con carri gru. Sono i dati deisullaeffettuati dalla Polizia Municipale di Napoli sul lungomare, nelle aree di Chiaia e nel centro storico. Gli agenti hanno effettuato, inoltre, 133per la normativa anti-Covid su titolari e clienti delle attività imprenditoriali, elevando due verbali per il mancato controllo e il possesso del green pass. Particolare attenzione è stata posta al contrasto dell’abusivismo nel trasporto pubblico, in ...

anteprima24 : ** #Movida, vigili in azione tra bar e locali: l'esito dei #Controlli ** - mattinodinapoli : Napoli, vigili urbani in azione: movida, auto e tassisti sanzionati - MarcoVarchetta : @PQuerela @stebellentani Ti dirò, 2 sett fa di Sabato sera in zona movida (che tanto piace a De Luca) la maggior pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida vigili Napoli, vigili urbani in azione: movida, auto e tassisti sanzionati Poliziotti municipali al lavoro nel nome della legalità. Sul lungomare, a Chiaia e nel centro storico: 14 bar, locali, pizzerie controllati finiti nel mirino per i tavolini selvaggi. Sempre i vigili urbani di Napoli hanno effettuato anche accertamenti contro la sosta selvaggia: 95 veicoli fermati,82 verbali, 17 rimossi con i carri gru. Altre 133 le verifiche relative alle norme anti - ...

Malamovida a Testaccio: alcol e risse la notte, aiuole come pattumiere il giorno. Esposto dei residenti ... vigili e carabinieri. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, ormai colmo da tempo, è ... 'quei maleducati' - si legge, in riferimento ai giovani che vivono la movida testaccina - 'lasciano ...

Napoli, vigili urbani in azione: movida, auto e tassisti sanzionati ilmattino.it Napoli, vigili urbani in azione: Sempre i vigili urbani di Napoli hanno effettuato anche accertamenti contro la sosta selvaggia: 95 veicoli fermati,82 verbali, 17 rimossi con i carri gru. Altre 133 le verifiche relative alle norme ...

Napoli, vigili urbani in azione: movida, auto e tassisti sanzionati Sempre i vigili urbani di Napoli hanno effettuato anche accertamenti contro la sosta selvaggia: 95 veicoli fermati,82 verbali, 17 rimossi con i carri gru. Altre 133 le verifiche relative alle norme ...

Poliziotti municipali al lavoro nel nome della legalità. Sul lungomare, a Chiaia e nel centro storico: 14 bar, locali, pizzerie controllati finiti nel mirino per i tavolini selvaggi. Sempre iurbani di Napoli hanno effettuato anche accertamenti contro la sosta selvaggia: 95 veicoli fermati,82 verbali, 17 rimossi con i carri gru. Altre 133 le verifiche relative alle norme anti - ......e carabinieri. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, ormai colmo da tempo, è ... 'quei maleducati' - si legge, in riferimento ai giovani che vivono latestaccina - 'lasciano ...Sempre i vigili urbani di Napoli hanno effettuato anche accertamenti contro la sosta selvaggia: 95 veicoli fermati,82 verbali, 17 rimossi con i carri gru. Altre 133 le verifiche relative alle norme ...Sempre i vigili urbani di Napoli hanno effettuato anche accertamenti contro la sosta selvaggia: 95 veicoli fermati,82 verbali, 17 rimossi con i carri gru. Altre 133 le verifiche relative alle norme ...