Michel Roccati torna a camminare dopo 4 anni grazie agli elettrodi | «I primi passi sono stati un sogno»

Michel Roccati ha 30anni,vive a Torino e dal 2017 e' rimasto paralizzato in seguito ad un incidente. Ma oggi può camminare, grazie a un dispositivo.

'Vedere le mie gambe muoversi è stato emozionante'. A, trentenne italiano, non succedeva più ormai da 4 anni. Dopo un grave incidente in moto era rimasto paralizzato. Poi nel 2020 grazie a una nuova tecnologia che gli è stata impiantata, ...Paralizzato dopo un grave incidente in moto,grazie a una nuova tecnologia che gli è stata impiantata, controllata da intelligenza artificiale, è tornato in piedi, trentenne italiano, è tornato a camminare dopo 4 anni grazie a una nuova tecnologia che gli è stata impiantata, controllata da intelligenza artificiale. Un elettrodo stimola con ...Michel Roccati. "I primi passi sono stati qualcosa di incredibile, un sogno che si avverava", ha raccontato Roccati, rimasto paralizzato a seguito di un incidente in moto. "Ora sono in grado di salire ...“Vedere le mie gambe muoversi è stato emozionante”. A Michel Roccati, trentenne italiano, non succedeva più ormai da 4 anni. Dopo un grave incidente in moto era rimasto paralizzato. Poi nel 2020 ...