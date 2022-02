Mascherine Ffp2 non più obbligatorie | ecco da quando

(Di martedì 8 febbraio 2022) Importanti novità in vista per quanto concerne le. Non saranno piùdove e daLepurtroppo sono diventate le compagne di viaggio di tutti a causa di questa maledetta pandemia. In tal senso grazie ai vaccini, stando a quanto rivelano gli esperti a più riprese, si vede una luce infondo al tunnel. L'articolo proviene da Consumatore.com.

28 febbraio Fino alle fine del mese nelle scuole statali e paritarie saranno distribuite gratuitamente lead alunni e docenti che dovranno sottoporsi ad auto sorveglianza. Gli ...Non si sa, invece, se resterà l'obbligo di indossare le, comprese quelle di tipo, per andare al cinema o al teatro, così come sul pubblico locale. Nessuna modifica per il green pass. (...Si ammorbidiscono le regole da seguire e di conseguenza le mascherine, comprese le Ffp2, non saranno più obbligatorie in diversi situazioni. Il Governo, guidato da Mario Draghi, ha deciso di prorogare ...28 FEBBRAIO: Fino alle fine del mese nelle scuole statali e paritarie saranno distribuite gratuitamente le mascherine Ffp2 ad alunni e docenti che dovranno sottoporsi ad auto sorveglianza. Gli ...