M5s, Conte: “Doverosa l’uscita di Di Maio dal comitato. No a guerre di logoramento interno. Terzo mandato? Coinvolgeremo gli iscritti” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un no secco alle correnti, simbolo della “vecchia politica”, e alle “guerre di logoramento interno”. Le dimissioni di Luigi Di Maio dal comitato di garanzia giudicate “doverose” e l’avviso che il Terzo mandato oggi non è “all’ordine del giorno” e in ogni caso “nella decisione saranno coinvolti gli iscritti”. Il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, in un’intervista a La Stampa, torna a parlare delle fibrillazioni interne nate durante la partita per il Quirinale. Lo fa a due giorni dal passo indietro del ministro degli Esteri che aveva parlato di “anime” che “devono avere spazio e la possibilità di esprimere le proprie idee”. Sulle tensioni con Di Maio, Conte chiarisce: “Ci saranno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un no secco alle correnti, simbolo della “vecchia politica”, e alle “di”. Le dimissioni di Luigi Didaldi garanzia giudicate “doverose” e l’avviso che iloggi non è “all’ordine del giorno” e in ogni caso “nella decisione saranno coinvolti gli”. Il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe, in un’intervista a La Stampa, torna a parlare delle fibrillazioni interne nate durante la partita per il Quirinale. Lo fa a due giorni dal passo indietro del ministro degli Esteri che aveva parlato di “anime” che “devono avere spazio e la possibilità di esprimere le proprie idee”. Sulle tensioni con Dichiarisce: “Ci saranno dei ...

