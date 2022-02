M5s choc | il Tribunale di Napoli sospende la modifica dello statuto e l’elezione di Conte Gli attivisti | “La parità dei diritti è una pietra angolare”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Premesso che la nostra non è una constatazione, ma un semplice ragionamento rispetto agli accadimenti, troviamo veramente ‘curioso’ a volte il mondo della politica italiana dove, ciclicamente, all’interno della sua storia lunga e travagliata, ci troviamo ad esistere all’ascesa di una formazione, fino ad accentrare su di se una larga fetta dell’elettorato. Poi, qualcosa inizia a scricchiolare, e spesso per ‘consuzione’, le cose sembrano non girare più come avrebbero dovuto: qualcuno abdica, altri lasciano e, proprio nel momento in cui all’interno di questa formazione i più generosi lottano per cercare di rimettere le cose in ordine, puntuale, ecco che dall’esterno si palesa improvvisamente ‘un’aggravante’ che (quale sinistra, ma ‘puntuale coincidenza), sembra suonare un po’ come ‘il colpo di grazia’. M5s, l’incredibile epopea di un Movimento nato sui social, finito al governo, ed ...