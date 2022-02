LIVE – Slittino, singolo femminile Pechino 2022: prima e seconda manche in DIRETTA (Di lunedì 7 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di prima e seconda manche della gara di singolo femminile di Slittino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Dopo la gara di singolo maschile con lo splendido bronzo di Dominik Fischnaller, tocca alle donne gareggiare sul budello di Yanqing. Tre le azzurre al via: Andrea Voetter, Nina Zoeggeler, e Verena Hofer. L’appuntamento con la prima run è per le ore 12.50 italiane di lunedì 7 febbraio, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 14.30 italiane. Tutte le manche saranno seguite da Sportface.it con una DIRETTA scritta aggiornata in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Latestuale didella gara didiai Giochi Olimpici invernali di. Dopo la gara dimaschile con lo splendido bronzo di Dominik Fischnaller, tocca alle donne gareggiare sul budello di Yanqing. Tre le azzurre al via: Andrea Voetter, Nina Zoeggeler, e Verena Hofer. L’appuntamento con larun è per le ore 12.50 italiane di lunedì 7 febbraio, mentre lasi svolgerà a partire dalle ore 14.30 italiane. Tutte lesaranno seguite da Sportface.it con unascritta aggiornata in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN ...

Advertising

toMMilanello : Medagliere ???? LIVE #Beijing2022 ?? Fontana #shorttrack ?? Lollobrigida #speedskating ?? staffetta mista… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino - Singolo femminile run 2 ?? Tutto pronto al Yanqing National Sliding Centre per la seconda… - OA_Sport : LIVE #Slittino, Singolo donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche, la Germania vuole dett… - Nerys__ : #Slittino #Luge Singolo donne Prima manche ??LIVE ????V.Hofer ?+0.615 Nono tempo provvisorio #Beijing2022 #Pechino2022 #ItaliaTeam - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE della prima manche dello slittino femminile -