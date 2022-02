La Curva Sud non ci sta e attacca la FIGC: striscioni sotto la sede! (Di martedì 8 febbraio 2022) La FIGC nella tarda serata di oggi è stata bersagliata dai tifosi della Roma. Nel mirino i troppi torti arbitrali subiti nelle ultime partite. E la Curva Sud della società giallorossa non ci sta ed espone un striscione sotto la sede della FIGC. Dopo le proteste via social, ora anche la protesta pacifica tramite slogan. FIGC, la Curva Sud attacca gli errori arbitrali: c’è lo striscione di contestazione! FIGC, Curva Sud, Roma La Roma non ci sta. O meglio, Mourinho ed i suoi tifosi non ci stanno: nel mirino i troppi errori arbitrali subiti nelle ultime partite. Nel dettaglio sarebbero ben 8 le partite in oggetto di contestazione. Queste partite, secondo i tifosi giallorossi, avrebbero infatti tolto punti estremamente preziosi ... Leggi su rompipallone (Di martedì 8 febbraio 2022) Lanella tarda serata di oggi è stata bersagliata dai tifosi della Roma. Nel mirino i troppi torti arbitrali subiti nelle ultime partite. E laSud della società giallorossa non ci sta ed espone un striscionela sede della. Dopo le proteste via social, ora anche la protesta pacifica tramite slogan., laSudgli errori arbitrali: c’è lo striscione di contestazione!Sud, Roma La Roma non ci sta. O meglio, Mourinho ed i suoi tifosi non ci stanno: nel mirino i troppi errori arbitrali subiti nelle ultime partite. Nel dettaglio sarebbero ben 8 le partite in oggetto di contestazione. Queste partite, secondo i tifosi giallorossi, avrebbero infatti tolto punti estremamente preziosi ...

Advertising

MrMirus64 : RT @manuela_orazi: 'Il regolamento è uguale per tutti, ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento… Ora basta pagliacci!!'. Questo è i… - CURVASUDROMA2 : RT @ilRomanistaweb: ?? “Il regolamento è uguale per tutti, ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento… Ora basta pagliacci!” Lo stris… - Alessio17 : RT @asrsupporter: La Curva Sud sotto la sede della FIGC. Avanti Roma. Avanti Romanisti. Uniti e compatti contro questa farsa. https://t.… - proietta : RT @ilRomanistaweb: ?? “Il regolamento è uguale per tutti, ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento… Ora basta pagliacci!” Lo stris… - messinalorenzo_ : RT @ilRomanistaweb: ?? “Il regolamento è uguale per tutti, ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento… Ora basta pagliacci!” Lo stris… -