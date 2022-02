Il fratellastro di Cassano arrestato per violazione dei domiciliari (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giovanni Cassano, fratellastro dell’ex calciatore Antonio, è stato arrestato in seguito alla violazione degli arresti domiciliari. L’uomo, che si trovava agli arresti per un furto in un appartamento di Bari, si è incastrato da solo, dopo aver pubblicato una serie di foto e video postati sui social, nei quali si vedeva l’uomo fuori casa. Era L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giovannidell’ex calciatore Antonio, è statoin seguito alladegli arresti. L’uomo, che si trovava agli arresti per un furto in un appartamento di Bari, si è incastrato da solo, dopo aver pubblicato una serie di foto e video postati sui social, nei quali si vedeva l’uomo fuori casa. Era L'articolo

