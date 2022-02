Gosens: «Ho scelto l’Inter e non il Newcastle perché basare tutto sui soldi è una deriva che mi ripugna» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Robin Gosens, nuovo acquisto di gennaio dell’Inter, si è raccontato in un’intervista al giornale tedesco Kicker, ripresa da Gianluca Di Marzio sul suo sito. Non c’era solo l’Inter sulle sue tracce, nella sessione invernale di gennaio. Era arrivata anche un’offerta dal Newcastle. Ne parla. «Trovo che sia una cosa molta umana pensarci: è così se puoi guadagnare tanto di più rispetto a quanto percepisci per fare lo stesso lavoro, in un posto diverso. Ditemi se c’è qualcuno che avrebbe detto semplicemente ‘no, grazie’. Probabilmente avrei potuto mantenere qualche generazione in più della mia famiglia con quei soldi. Ma quando devo decidere qualcosa, faccio sempre un elenco dei pro e contro e poi vedo quale aspetto prevale». E la bilancia pendeva più dal lato dell’Inter. «Volevo ottenere il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Robin, nuovo acquisto di gennaio del, si è raccontato in un’intervista al giornale tedesco Kicker, ripresa da Gianluca Di Marzio sul suo sito. Non c’era solosulle sue tracce, nella sessione invernale di gennaio. Era arrivata anche un’offerta dal. Ne parla. «Trovo che sia una cosa molta umana pensarci: è così se puoi guadagnare tanto di più rispetto a quanto percepisci per fare lo stesso lavoro, in un posto diverso. Ditemi se c’è qualcuno che avrebbe detto semplicemente ‘no, grazie’. Probabilmente avrei potuto mantenere qualche generazione in più della mia famiglia con quei. Ma quando devo decidere qualcosa, faccio sempre un elenco dei pro e contro e poi vedo quale aspetto prevale». E la bilancia pendeva più dal lato del. «Volevo ottenere il ...

