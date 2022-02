Federica Panicucci viva per miracolo: tetto dell’auto distrutto. Le sue condizioni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Panicucci ha subito un incidente questa mattina a bordo della sua macchina, ecco quali sono le sue condizioni di salute. Federica Panicucci ha vissuto momenti di paura e terrore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha subito un incidente questa mattina a bordo della sua macchina, ecco quali sono le suedi salute.ha vissuto momenti di paura e terrore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Sono viva per miracolo'. Tegola sull'auto di Federica Panicucci a causa delle forti raffiche di vento. 'Questo è i… - occhio_notizie : Paura per Federica Panicucci, il racconto dell'incidente sui social: ''Viva per miracolo'' #federicapanicucci - globalistIT : Ecco cosa è successo a Federica Panicucci - Quellochetutti1 : Incidente serio per Federica Panicucci! Ecco cosa le è successo?? -