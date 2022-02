Federica Panicucci, la sua auto colpita da una tegola "Sono viva per miracolo" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Panicucci ha recentemente confessato di essere 'viva per miracolo', dopo che la sua auto è stata colpita da una tegola a Milano a causa del forte vento. Federica Panicucci ha scelto Instagram per rivelare ai fan di essere "viva per miracolo" dopo che a Milano la sua auto è stata colpita da una tegola a causa delle forti raffiche di vento. Le immagini della vettura pubblicate online dalla conduttrice televisiva Sono semplicemente impressionanti. "Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno." Ha scritto la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha recentemente confessato di essere 'per', dopo che la suaè statada unaa Milano a causa del forte vento.ha scelto Instagram per rivelare ai fan di essere "per" dopo che a Milano la suaè statada unaa causa delle forti raffiche di vento. Le immagini della vettura pubblicate online dalla conduttrice televisivasemplicemente impressionanti. "Questo è il tetto di vetro della miadopo che unaè volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno." Ha scritto la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Sono viva per miracolo'. Tegola sull'auto di Federica Panicucci a causa delle forti raffiche di vento. 'Questo è i… - harrybrentit : Chissà se “a resistito” lo ha scritto lei o il redattore Ansa. - LaMammaN1 : - infoitcultura : Federica Panicucci, paura in auto: «Una tegola è volata dal tetto, sono viva per miracolo» - Alessia38014305 : @fede_panicucci ciao Federica quando mi rispondi -