Domenica In, Gianni Morandi e Teo Teocoli scatenano il caos in Rai … (Di lunedì 7 febbraio 2022) Domenica scorsa, subito dopo la finale del Festival di Sanremo è andata in onda la puntata speciale di Domenica In condotto da Mara Venier e trasmessa direttamente dal teatro Ariston. Nel corso della puntata si sono esibiti tutti i cantanti che hanno preso parte a questa 72esima edizione, che hanno regalato ancora una volta i loro più grandi successi al pubblico italiano. Proprio sul finire della puntata, ecco che sarebbe accaduto qualcosa di imprevisto. Domenica In in diretta dal Teatro Ariston dopo Sanremo 2022 Tutto è successo quando è entrato in studio Gianni Morandi per cantare il brano che ha presentato al Festival di Sanremo in questa 72esima edizione e che ha avuto un grande successo, piazzandosi al terzo posto. Sembra che improvvisamente Gianni abbia avuto una sorta di ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 7 febbraio 2022)scorsa, subito dopo la finale del Festival di Sanremo è andata in onda la puntata speciale diIn condotto da Mara Venier e trasmessa direttamente dal teatro Ariston. Nel corso della puntata si sono esibiti tutti i cantanti che hanno preso parte a questa 72esima edizione, che hanno regalato ancora una volta i loro più grandi successi al pubblico italiano. Proprio sul finire della puntata, ecco che sarebbe accaduto qualcosa di imprevisto.In in diretta dal Teatro Ariston dopo Sanremo 2022 Tutto è successo quando è entrato in studioper cantare il brano che ha presentato al Festival di Sanremo in questa 72esima edizione e che ha avuto un grande successo, piazzandosi al terzo posto. Sembra che improvvisamenteabbia avuto una sorta di ...

Advertising

RitaC70 : Gianni Morandi - Domenica In Speciale Sanremo - Domenica In 06/02/2022 - Gianni_gian13 : RT @LikeTorres7: Domenica 6 febbraio Soleil afferma che Alex Belli non le manca più. È forse questo il giorno della liberazione? Se è un so… - GOT5SOSNATION : RT @gyeomvita: no ma io ancora ferma a Gianni Morandi in botta dalla finale di Sanremo che si presenta a Domenica In gli chiedono 'vuoi can… - gyeomvita : no ma io ancora ferma a Gianni Morandi in botta dalla finale di Sanremo che si presenta a Domenica In gli chiedono… - MariaErrichiel5 : RT @yoontvb: hoseok as gianni morandi -potrebbe dirti che stai andando forte e di aprire tutte le porte -a social butterfly lo amano tutt… -