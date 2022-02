Decadenza morale e cyberbullismo (Di lunedì 7 febbraio 2022) La nostra società assiste e partecipa ormai da anni all’uso indiscriminato del linguaggio dell’odio volta alla esibizione orgogliosa della cattiveria e al disprezzo nei confronti degli altri. Si vive in una realtà in cui è persa la distinzione tra conoscenza e ignoranza e, allo stesso modo, è persa la misura e il peso della parola e del gesto. Il risultato è l’accrescere di sentimenti come l’indifferenza; le parole perdono la loro importanza, sono scollegate dal concetto di responsabilità e si tingono di cinismo. Che cos’è il cyberbullismo? Il termine bullismo deriva dall’inglese bullying, termine usato per indicare tutta quella serie di comportamenti caratterizzati da intenti violenti e persecutori tenuti da soggetti nei confronti di altri. Cyber indica la realtà virtuale in cui siamo immersi quotidianamente e che ha conosciuto maggiore sviluppo negli ultimi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) La nostra società assiste e partecipa ormai da anni all’uso indiscriminato del linguaggio dell’odio volta alla esibizione orgogliosa della cattiveria e al disprezzo nei confronti degli altri. Si vive in una realtà in cui è persa la distinzione tra conoscenza e ignoranza e, allo stesso modo, è persa la misura e il peso della parola e del gesto. Il risultato è l’accrescere di sentimenti come l’indifferenza; le parole perdono la loro importanza, sono scollegate dal concetto di responsabilità e si tingono di cinismo. Che cos’è il? Il termine bullismo deriva dall’inglese bullying, termine usato per indicare tutta quella serie di comportamenti caratterizzati da intenti violenti e persecutori tenuti da soggetti nei confronti di altri. Cyber indica la realtà virtuale in cui siamo immersi quotidianamente e che ha conosciuto maggiore sviluppo negli ultimi ...

