Dall' Igna | ' Ducati | primi test ottimi Bagnaia e Miller alla pari per il titolo'

(Di lunedì 7 febbraio 2022) 'Per quanto era in forma avrei congelato il Peccodi fine stagione 2021 e l'avrei scongelato per l'inizio di questo campionato. Ma la moto no, quella va sempre sviluppata'. Luigi...

Ultime Notizie dalla rete : Dall Igna

In un filmato in cui appare tutto lo stato maggiore della casa di Borgo Panigale, dal direttore generale Gigi, al team manager Davide Tardozzi e il d.s. Paolo Ciabatti, la GP22 si mostra ...'Per quanto era in forma avrei congelato il Pecco Bagnaia di fine stagione 2021 e l'avrei scongelato per l'inizio di questo campionato. Ma la moto no, quella va sempre sviluppata'. Luigischerza parlando all'avvio dell'annata MotoGP della Ducati. Il direttore generale di Borgo Panigale è convinto che le rosse siano sulla buona strada, anche alla luce dei primi test. Questo ...Il motore della Desmosedici è completamente nuovo, come spiegato dall'ingegnere Dall'Igna: "L'obiettivo era sempre quello di trovare più cavalli, questa resta la nostra principale filosofia, ...Luigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse "Siamo davvero entusiasti di poter finalmente iniziare questa nuova stagione. Nel 2021 abbiamo ottenuto traguardi importanti vincendo il nostro ...