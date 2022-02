Covid, mascherine all'aperto: quando si potranno togliere e dove (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 10 febbraio scade l’ordinanza che prorogava l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, come confermato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Dal prossimo venerdì sarà quindi possibile passeggiare all’aperto senza indossare i dispositivi di protezione. Si ragiona per eliminarli prima della fine di marzo nelle fasce di rischio più basse Leggi su tg24.sky (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 10 febbraio scade l’ordinanza che prorogava l’obbligo di mascherina all’anche in zona bianca, come confermato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Dal prossimo venerdì sarà quindi possibile passeggiare all’senza indossare i dispositivi di protezione. Si ragiona per eliminarli prima della fine di marzo nelle fasce di rischio più basse

