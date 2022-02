Covid in Lombardia, dati in continua flessione: resta alto solo il numero dei decessi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono 225 i positivi al Covid-19 registrati nel bollettino di lunedì 7 febbraio in provincia di Bergamo, 3.116 in tutta la Lombardia a fronte di 44.765 tamponi, con un tasso di positività del 6,9%. Sul fronte degli ospedali lombardi continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-24), mentre si registrano altri 70 decessi. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 44.765, totale complessivo: 31.439.021 – i nuovi casi positivi: 3.116 – in terapia intensiva: 207 (-6) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.558 (-24) – i decessi, totale complessivo: 37.713 (+70) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.055 di cui 507 a Milano città; Bergamo: 225; Brescia: 469; Como: 250; Cremona: 80; Lecco: 60; Lodi: 38; Mantova: 83; Monza e Brianza: 212; Pavia: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono 225 i positivi al-19 registrati nel bollettino di lunedì 7 febbraio in provincia di Bergamo, 3.116 in tutta laa fronte di 44.765 tamponi, con un tasso di positività del 6,9%. Sul fronte degli ospedali lombardino a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-24), mentre si registrano altri 70. Idel giorno: – i tamponi effettuati: 44.765, totale complessivo: 31.439.021 – i nuovi casi positivi: 3.116 – in terapia intensiva: 207 (-6) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.558 (-24) – i, totale complessivo: 37.713 (+70) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.055 di cui 507 a Milano città; Bergamo: 225; Brescia: 469; Como: 250; Cremona: 80; Lecco: 60; Lodi: 38; Mantova: 83; Monza e Brianza: 212; Pavia: ...

