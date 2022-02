Conte | Sono io il leader del Movimento 5 Stelle Poi la stoccata a Di Maio

Advertising

gabrieligm : Il tribunale di Napoli sospende Giuseppe Conte dalla carica di presidente del M5s perché eletto con uno statuto app… - pietroraffa : #DiMaioOut è tra le tendenze, ma è stato utilizzato solo da 289 profili. I primi 10 account per numero di tweet s… - borghi_claudio : Le difficoltà dei ragazzi di fronte al ritorno della maturità scritta sono il primo indice di uno dei più grandi de… - lupovittorio42 : #ottoemezzo Gli occhi della giornalista del Corriere sono pieni di odio nei confronti di Conte... - sologiuma : RT @AntScibilia: @La_manina__ Questa sera sono davvero soddisfatto Il presidente Conte a domanda risponde che sarà la forza trainante del… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Sono

... lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e 'incoronato' Giuseppecome presidente dei pentastellati. I provvedimenti (che risalgono rispettivamente al 3 e al 5 agosto 2021)...Per questi motivimolto felice di essere qua'.FONDAMENTALE - 'L'importanza dinel mio trasferimento? E' stato tutto. Questo è un club fantastico, ma grazie al mister tutti corrono ...Ma le emozioni non sono finite, perché è in arrivo un’altra ospitata d’eccezione prevista per questa sera su La7 a Otto e mezzo. Una presenza che non rappresenta una novità nello studio di Otto e ...Sono resoconti sintetici che non danno conto analiticamente ... Poi il ricorso della Fondazione Enaudi e le successive pressioni politiche convinsero a fine 2020 l’allora governo Conte a caricare ...