Colpi di cannone, al via il Giubileo di Platino di Elisabetta II (Di lunedì 7 febbraio 2022) I primi due Colpi di cannone a salve danno il via ufficiale al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. In tanti si sono riuniti a Londra a Green Park, vicino a Buckingham Palace, per assistere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) I primi duedia salve danno il via ufficiale aldidella ReginaII. In tanti si sono riuniti a Londra a Green Park, vicino a Buckingham Palace, per assistere ...

Advertising

peppeprovenzano : Essere fedele alla #Repubblica. Osservarne lealmente la #Costituzione. 21 colpi di cannone dal #Gianicolo. Evviv… - ppiersante : FYI Bepi Molin, autore del testo, è un pronipote del comandante di Forte Sant’Andrea nel 1797, che sparó l’unico co… - telodogratis : Giubileo di platino, colpi di cannone e dolci per la regina - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Sergio #Mattarella giura e pronuncia il discorso in Parlamento come presidente della Repubblica al suo secondo mandato.… - londranewsblog : Alle 13 ben 62 colpi di cannone a salve dalla Torre di Londra per i 70esimo anniversario dell'incoronazione della r… -